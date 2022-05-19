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Программа передач НТВ на 19 мая 2022 года


Телепрограмма НТВ на 19 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

19.05.2022

04:50 Улицы разбитых фонарей-6. «Конец квартала». «Мама»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Солдат будущего», 1-я и 2-я серии. «Сотников», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Солдат будущего», 1-я и 2-я серии. «Сотников», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Вспышка. «Форт «Тыква». «Призрак точечной застройки». «Все это в твоей голове»
23:00 Сегодня в Москве
23:25 ЧП. Расследование
23:55 Поздняков
00:10 Мы и наука. Наука и мы
01:00 Пёс. «Шлюха». «Амнезия»
02:40 Таинственная Россия
03:25 Шаман. «Врачебная тайна», 1-я и 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









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