Программа передач НТВ на 19 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 19 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



19.05.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-6. «Конец квартала». «Мама»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Солдат будущего», 1-я и 2-я серии. «Сотников», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Солдат будущего», 1-я и 2-я серии. «Сотников», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Вспышка. «Форт «Тыква». «Призрак точечной застройки». «Все это в твоей голове»

23:00 Сегодня в Москве

23:25 ЧП. Расследование

23:55 Поздняков

00:10 Мы и наука. Наука и мы

01:00 Пёс. «Шлюха». «Амнезия»

02:40 Таинственная Россия

03:25 Шаман. «Врачебная тайна», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.