Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Пятого канала на 19 мая 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 19 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

19.05.2022

05:00 Известия
05:30 Морской патруль-2. 3-я - 5-я серии
08:30 День ангела
09:00 Известия
09:30 Морской патруль-2. 6-я - 9-я серии
13:00 Известия
13:30 Морской патруль-2. 9-я - 12-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Танго втроем
18:50 Условный мент-3. Офисное привидение
19:40 След. Мертвый чатланин
20:20 След. День рождения папы
20:55 След. Труба
21:40 След. Оптимизация
22:25 След. Задача для супергероя
23:10 Свои-4. Из грязи в князи
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Птицы смерти
01:15 След. Сестра немилосердия
01:50 След. Фартовый случай
02:30 След. Золотая жила
03:05 Детективы. Личный киллер
03:40 Детективы. Старая любовь
04:10 Детективы. Сто слов в минуту
04:35 Детективы. Паутина

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Пятого канала на 18 мая 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 17 мая 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 16 мая 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 15 мая 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 15 мая 2022 года
    •




    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Лига Европы по футболу. Финал. «Айнтрахт» - «Рейнджерс». 18 мая 2022

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

    Расписание чемпионата мира по хоккею 2022 на 18 мая. Результаты матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание Кубка Стэнли 18 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Формула-1. Календарь этапов гран-при в сезоне 2022. Гран-при Испании

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









    Где находится Белгород на карте России, карта Белгородской области, село Солохи
    Гороскоп на 19 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Самые смешные анекдоты дня - 18 мая 2022 года
    Погода в Москве на 19 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Какой праздник 19 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 18 мая 2022 года
    18 мая 2022 - какой знак зодиака
    Курс евро ЦБ РФ на 18 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 18 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Львов на карте Украины, карта Львовской области, станция Старичи
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru