Программа передач Пятого канала на 19 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 19 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



19.05.2022



05:00 Известия

05:30 Морской патруль-2. 3-я - 5-я серии

08:30 День ангела

09:00 Известия

09:30 Морской патруль-2. 6-я - 9-я серии

13:00 Известия

13:30 Морской патруль-2. 9-я - 12-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Танго втроем

18:50 Условный мент-3. Офисное привидение

19:40 След. Мертвый чатланин

20:20 След. День рождения папы

20:55 След. Труба

21:40 След. Оптимизация

22:25 След. Задача для супергероя

23:10 Свои-4. Из грязи в князи

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Птицы смерти

01:15 След. Сестра немилосердия

01:50 След. Фартовый случай

02:30 След. Золотая жила

03:05 Детективы. Личный киллер

03:40 Детективы. Старая любовь

04:10 Детективы. Сто слов в минуту

04:35 Детективы. Паутина



В программе передач возможны изменения.