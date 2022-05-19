Программа передач Пятого канала на 19 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 19 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
19.05.2022
05:00 Известия
05:30 Морской патруль-2. 3-я - 5-я серии
08:30 День ангела
09:00 Известия
09:30 Морской патруль-2. 6-я - 9-я серии
13:00 Известия
13:30 Морской патруль-2. 9-я - 12-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Танго втроем
18:50 Условный мент-3. Офисное привидение
19:40 След. Мертвый чатланин
20:20 След. День рождения папы
20:55 След. Труба
21:40 След. Оптимизация
22:25 След. Задача для супергероя
23:10 Свои-4. Из грязи в князи
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Птицы смерти
01:15 След. Сестра немилосердия
01:50 След. Фартовый случай
02:30 След. Золотая жила
03:05 Детективы. Личный киллер
03:40 Детективы. Старая любовь
04:10 Детективы. Сто слов в минуту
04:35 Детективы. Паутина
В программе передач возможны изменения.