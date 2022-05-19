Программа передач Домашний на 19 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 19 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
19.05.2022
04:30 Давай разведёмся!
05:20 Пять ужинов
05:30 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:35 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»
13:40 Порча. Выжженная земля
14:10 Знахарка
14:45 Верну любимого. Ресурсная женщина
15:20 Наша доктор. 1-я - 4-я серии
19:00 Всё равно тебя дождусь. 1-я - 4-я серии
23:15 Женский доктор-3. 27-я и 28-я серии
01:00 Неукротимая Анжелика
02:20 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»
03:10 Порча. Выжженная земля
03:35 Знахарка
04:00 Верну любимого. Ресурсная женщина
04:25 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.