Программа передач Домашний на 19 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 19 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



19.05.2022



04:30 Давай разведёмся!

05:20 Пять ужинов

05:30 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:35 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»

13:40 Порча. Выжженная земля

14:10 Знахарка

14:45 Верну любимого. Ресурсная женщина

15:20 Наша доктор. 1-я - 4-я серии

19:00 Всё равно тебя дождусь. 1-я - 4-я серии

23:15 Женский доктор-3. 27-я и 28-я серии

01:00 Неукротимая Анжелика

02:20 Понять. Простить. «Будущие родственники». «Своими руками»

03:10 Порча. Выжженная земля

03:35 Знахарка

04:00 Верну любимого. Ресурсная женщина

04:25 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.