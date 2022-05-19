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Программа передач ТНТ на 19 мая 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 19 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

19.05.2022

04:40 Comedy Баттл. Суперсезон. 26-я серия
05:30 Открытый микрофон. 12-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я - 54-я серии
08:30 Перезагрузка. 504-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я - 58-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 59-я - 64-я серии
15:00 СашаТаня. 53-я - 58-я серии
18:00 Универ 10 лет спустя. 5-я серия
19:00 Универ 10 лет спустя. 6-я серия
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 244-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 245-я серия
21:00 Эпидемия. 4-я серия
22:05 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 12-я серия
23:05 Очень плохие девчонки
01:05 40 дней и 40 ночей
02:30 Золото Геленджика. 7-я серия
03:20 Золото Геленджика. 8-я серия
04:05 Comedy Баттл. Суперсезон. 27-я серия
04:50 Открытый микрофон. 13-я серия

В программе передач возможны изменения.









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