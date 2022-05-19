Программа передач ТНТ на 19 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 19 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



19.05.2022



04:40 Comedy Баттл. Суперсезон. 26-я серия

05:30 Открытый микрофон. 12-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я - 54-я серии

08:30 Перезагрузка. 504-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я - 58-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 59-я - 64-я серии

15:00 СашаТаня. 53-я - 58-я серии

18:00 Универ 10 лет спустя. 5-я серия

19:00 Универ 10 лет спустя. 6-я серия

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 244-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 245-я серия

21:00 Эпидемия. 4-я серия

22:05 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 12-я серия

23:05 Очень плохие девчонки

01:05 40 дней и 40 ночей

02:30 Золото Геленджика. 7-я серия

03:20 Золото Геленджика. 8-я серия

04:05 Comedy Баттл. Суперсезон. 27-я серия

04:50 Открытый микрофон. 13-я серия



В программе передач возможны изменения.