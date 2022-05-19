Программа передач СТС на 19 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 19 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



19.05.2022



04:50 Воронины. Сезон 15. 19-я серия

05:15 Воронины. Сезон 15. 20-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 23-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 8. 28-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 91-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Прогулка с папой

06:15 Три кота. Дорожные знаки

06:20 Три кота. Мусор в парке

06:25 Три кота. Хлеб

06:30 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало

07:00 Том и Джерри

09:10 Сториз. Сезон 2. 4-я - 13-я серии

14:10 Планета обезьян: Революция

16:45 Уральские пельмени

19:50 Пятая волна

22:00 Трудные подростки. Сезон 1. 7-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 1. 8-я серия

23:05 Девушка, которая застряла в паутине

01:15 Двойной просчет

02:50 Воронины. Сезон 15. 19-я серия

03:15 Воронины. Сезон 15. 20-я серия

03:35 Воронины. Сезон 16. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.