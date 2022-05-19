Программа передач СТС на 19 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 19 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
19.05.2022
04:50 Воронины. Сезон 15. 19-я серия
05:15 Воронины. Сезон 15. 20-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 23-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 8. 28-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 91-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Прогулка с папой
06:15 Три кота. Дорожные знаки
06:20 Три кота. Мусор в парке
06:25 Три кота. Хлеб
06:30 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
07:00 Том и Джерри
09:10 Сториз. Сезон 2. 4-я - 13-я серии
14:10 Планета обезьян: Революция
16:45 Уральские пельмени
19:50 Пятая волна
22:00 Трудные подростки. Сезон 1. 7-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 1. 8-я серия
23:05 Девушка, которая застряла в паутине
01:15 Двойной просчет
02:50 Воронины. Сезон 15. 19-я серия
03:15 Воронины. Сезон 15. 20-я серия
03:35 Воронины. Сезон 16. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.