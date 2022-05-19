Программа передач Матч ТВ на 19 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 19 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
19.05.2022
04:25 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Красный Яр» (Красноярск)
05:30 Голевая неделя. РФ
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Словакия
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Все на Матч!
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Швеция
15:40 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - США. Прямой эфир
18:40 Новости
18:45 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор
19:15 Все на Матч!
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия. Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Дания
01:40 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия сезона
03:20 Новости
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Хорхе Вильстерманн» (Боливия). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.