Программа передач Матч ТВ на 19 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 19 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



19.05.2022



04:25 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Красный Яр» (Красноярск)

05:30 Голевая неделя. РФ

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Словакия

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Все на Матч!

13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Швеция

15:40 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - США. Прямой эфир

18:40 Новости

18:45 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор

19:15 Все на Матч!

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия. Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Дания

01:40 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия сезона

03:20 Новости

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Хорхе Вильстерманн» (Боливия). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.