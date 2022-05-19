Программа передач канала Звезда на 19 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 19 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



19.05.2022



03:40 СОБР. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:30 Специальный репортаж

09:45 Оружие Победы

10:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Специальный репортаж

13:40 Артиллерия Второй мировой войны. Новое оружие

14:00 Военные новости

14:05 Артиллерия Второй мировой войны. Новое оружие

14:25 СОБР. 13-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Код доступа

23:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона

00:20 Неподсуден

01:45 Звезда

03:15 Москва - фронту

03:40 СОБР. 13-я и 14-я серии



В программе передач возможны изменения.