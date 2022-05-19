Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач канала Звезда на 19 мая 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 19 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

19.05.2022

03:40 СОБР. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:30 Специальный репортаж
09:45 Оружие Победы
10:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
13:40 Артиллерия Второй мировой войны. Новое оружие
14:00 Военные новости
14:05 Артиллерия Второй мировой войны. Новое оружие
14:25 СОБР. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Код доступа
23:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
00:20 Неподсуден
01:45 Звезда
03:15 Москва - фронту
03:40 СОБР. 13-я и 14-я серии

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач канала Звезда на 18 мая 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 17 мая 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 17 мая 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 16 мая 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 15 мая 2022 года
    •




    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Лига Европы по футболу. Финал. «Айнтрахт» - «Рейнджерс». 18 мая 2022

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

    Расписание чемпионата мира по хоккею 2022 на 18 мая. Результаты матчей ЧМ-2022

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание Кубка Стэнли 18 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Формула-1. Календарь этапов гран-при в сезоне 2022. Гран-при Испании

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









    Где находится Белгород на карте России, карта Белгородской области, село Солохи
    Гороскоп на 19 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Самые смешные анекдоты дня - 18 мая 2022 года
    Погода в Москве на 19 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Какой праздник 19 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 18 мая 2022 года
    18 мая 2022 - какой знак зодиака
    Курс евро ЦБ РФ на 18 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 18 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Львов на карте Украины, карта Львовской области, станция Старичи
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru