Программа передач канала Звезда на 19 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 19 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
19.05.2022
03:40 СОБР. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:30 Специальный репортаж
09:45 Оружие Победы
10:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Специальный репортаж
13:40 Артиллерия Второй мировой войны. Новое оружие
14:00 Военные новости
14:05 Артиллерия Второй мировой войны. Новое оружие
14:25 СОБР. 13-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Код доступа
23:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
00:20 Неподсуден
01:45 Звезда
03:15 Москва - фронту
03:40 СОБР. 13-я и 14-я серии
В программе передач возможны изменения.