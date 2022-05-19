Программа передач Золотая коллекция на 19 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 19 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
19.05.2022
04:20 Тайны следствия-10. «Воровская кровь», 1-я и 2-я серии
05:45 Цареубийца
07:25 На ясный огонь
09:00 Валентин и Валентина
10:40 Мужики!..
12:25 Еще раз про любовь
14:05 Благочестивая Марта
16:40 Сны
18:05 Тайны следствия-10. «Кровь за кровь», 1-я и 2-я серии
19:45 Бриллиантовая рука
21:30 За спичками
23:15 Спортлото-82
01:00 Ко мне, Мухтар!
02:15 Подранки
03:45 Тайны следствия-10. «Кровь за кровь», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.