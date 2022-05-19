Программа передач Золотая коллекция на 19 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 19 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



19.05.2022



04:20 Тайны следствия-10. «Воровская кровь», 1-я и 2-я серии

05:45 Цареубийца

07:25 На ясный огонь

09:00 Валентин и Валентина

10:40 Мужики!..

12:25 Еще раз про любовь

14:05 Благочестивая Марта

16:40 Сны

18:05 Тайны следствия-10. «Кровь за кровь», 1-я и 2-я серии

19:45 Бриллиантовая рука

21:30 За спичками

23:15 Спортлото-82

01:00 Ко мне, Мухтар!

02:15 Подранки

03:45 Тайны следствия-10. «Кровь за кровь», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.