Программа передач НТВ на 20 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 20 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



20.05.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-7. «Ковер». «Високосный год»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Урок химии», 1-я и 2-я серии. «Одиночка», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Урок химии», 1-я и 2-я серии. «Одиночка», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Жди меня

20:50 Страна талантов

23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

00:40 Захар Прилепин. Уроки русского

01:05 Антикиллер ДК

02:40 Квартирный вопрос

03:30 Шаман. «Скрытая выгода», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.