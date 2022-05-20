Программа передач НТВ на 20 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 20 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
20.05.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей-7. «Ковер». «Високосный год»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Урок химии», 1-я и 2-я серии. «Одиночка», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:30 Морские дьяволы. Смерч-2. «Урок химии», 1-я и 2-я серии. «Одиночка», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Жди меня
20:50 Страна талантов
23:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00:40 Захар Прилепин. Уроки русского
01:05 Антикиллер ДК
02:40 Квартирный вопрос
03:30 Шаман. «Скрытая выгода», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.