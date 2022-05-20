Программа передач Пятого канала на 20 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 20 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
20.05.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-2. Дама с собакой
06:10 Застава. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Застава. 4-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Застава. 8-я - 12-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Смерть после полудня
18:45 След. С прибором
19:30 След. Ошибочка вышла
20:15 След. Фитнес-центр
20:55 След. Голод
21:40 След. Она по проволоке ходила
22:25 След. Ничто не вечно
23:00 След. Интернат
23:45 Светская хроника
00:45 Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Сила первой любви
01:25 Свои-4. Оазис надежды
02:05 Свои-4. Игры убийц
02:40 Свои-4. Жар-птица из глубинки
03:15 Свои-4. Из грязи в князи
03:55 Свои. Человек рассеянный
04:25 Свои. Зловещая находка
В программе передач возможны изменения.