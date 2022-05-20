Программа передач Пятого канала на 20 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 20 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



20.05.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-2. Дама с собакой

06:10 Застава. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Застава. 4-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Застава. 8-я - 12-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Смерть после полудня

18:45 След. С прибором

19:30 След. Ошибочка вышла

20:15 След. Фитнес-центр

20:55 След. Голод

21:40 След. Она по проволоке ходила

22:25 След. Ничто не вечно

23:00 След. Интернат

23:45 Светская хроника

00:45 Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Сила первой любви

01:25 Свои-4. Оазис надежды

02:05 Свои-4. Игры убийц

02:40 Свои-4. Жар-птица из глубинки

03:15 Свои-4. Из грязи в князи

03:55 Свои. Человек рассеянный

04:25 Свои. Зловещая находка



В программе передач возможны изменения.