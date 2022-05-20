Программа передач Домашний на 20 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 20 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
20.05.2022
04:25 Давай разведёмся!
05:15 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»
13:20 Порча. Красными нитями
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Благими намерениями
15:00 Два сердца. 1-я - 4-я серии
19:00 Алмазная корона. 1-я - 4-я серии
22:55 Женский доктор-3. 29-я и 30-я серии
00:45 Анжелика и Султан
02:20 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»
03:10 Порча. Красными нитями
03:35 Знахарка
04:00 Верну любимого. Благими намерениями
04:25 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.