Программа передач Домашний на 20 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 20 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



20.05.2022



04:25 Давай разведёмся!

05:15 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»

13:20 Порча. Красными нитями

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Благими намерениями

15:00 Два сердца. 1-я - 4-я серии

19:00 Алмазная корона. 1-я - 4-я серии

22:55 Женский доктор-3. 29-я и 30-я серии

00:45 Анжелика и Султан

02:20 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»

03:10 Порча. Красными нитями

03:35 Знахарка

04:00 Верну любимого. Благими намерениями

04:25 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.