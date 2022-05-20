Программа передач ТНТ на 20 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 20 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



20.05.2022



04:50 Открытый микрофон. 13-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я - 65-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 65-я - 70-я серии

15:00 СашаТаня. 59-я - 64-я серии

18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

19:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 700-я серия

22:00 Comedy Баттл. 16-я серия

23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 56-я серия

00:30 Такое кино! 420-я серия

01:00 Холостяк. Сезон 9. 10-я серия

02:35 Золото Геленджика. 9-я серия

03:20 Золото Геленджика. 10-я серия

04:10 Comedy Баттл. Суперсезон. 28-я серия



В программе передач возможны изменения.