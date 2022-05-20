Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Матч ТВ на 20 мая 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 20 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

20.05.2022

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Хорхе Вильстерманн» (Боливия). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Все на Матч!
13:20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Казахстан
15:30 Смешанные единоборства. One FC. П. Петчьинди - Дж. Вьено. Прямой эфир
18:00 Матч! Парад
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямой эфир
21:55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного. Прямой эфир из Москвы
23:30 Все на Матч!
00:15 Точная ставка
00:35 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Австрия
02:30 Третий тайм
02:55 Специальный репортаж
03:10 Новости
03:15 Любить Билла
04:15 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор
04:40 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач канала Звезда на 19 мая 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 19 мая 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 18 мая 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 17 мая 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 16 мая 2022 года
    •




    Расписание трансляций Чемпионата мира по хоккею 2022 по каналам ТВ на 19 мая

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    «Айнтрахт» - победитель Лиги Европы по футболу 2021/2022

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимали участие 24 команды.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли на 19 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Формула-1. Календарь этапов гран-при в сезоне 2022. Гран-при Испании

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









    Гороскоп на 20 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Погода в Москве на 20 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Где находится Курск на карте России, карта Курской области, село Алексеевка
    Где находится поселок Теткино на карте Курской области
    Самые смешные анекдоты дня - 19 мая 2022 года
    Какой праздник 20 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 19 мая 2022 года
    19 мая 2022 - какой знак зодиака
    Где находится Константиновка на карте Украины, Константиновка на карте Донецкой области
    Курс евро ЦБ РФ на 19 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru