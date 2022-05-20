Программа передач Матч ТВ на 20 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 20 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



20.05.2022



03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Хорхе Вильстерманн» (Боливия). Прямой эфир

05:30 Третий тайм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Все на Матч!

13:20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Казахстан

15:30 Смешанные единоборства. One FC. П. Петчьинди - Дж. Вьено. Прямой эфир

18:00 Матч! Парад

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямой эфир

21:55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного. Прямой эфир из Москвы

23:30 Все на Матч!

00:15 Точная ставка

00:35 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Австрия

02:30 Третий тайм

02:55 Специальный репортаж

03:10 Новости

03:15 Любить Билла

04:15 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор

04:40 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»



В программе передач возможны изменения.