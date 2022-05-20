Программа передач Матч ТВ на 20 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 20 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
20.05.2022
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Хорхе Вильстерманн» (Боливия). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Латвия
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Все на Матч!
13:20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Казахстан
15:30 Смешанные единоборства. One FC. П. Петчьинди - Дж. Вьено. Прямой эфир
18:00 Матч! Парад
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямой эфир
21:55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного. Прямой эфир из Москвы
23:30 Все на Матч!
00:15 Точная ставка
00:35 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Австрия
02:30 Третий тайм
02:55 Специальный репортаж
03:10 Новости
03:15 Любить Билла
04:15 Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор
04:40 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»
В программе передач возможны изменения.