Программа передач канала Звезда на 20 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 20 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



20.05.2022



03:40 СОБР. 13-я и 16-я серии

06:40 Кадкина всякий знает

08:20 Было. Есть. Будет

09:00 Новости дня

09:20 Было. Есть. Будет

11:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона

12:15 Комиссарша. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Комиссарша. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Комиссарша. 1-я - 4-я серии

16:40 Комиссарша. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Комиссарша. 5-я - 8-я серии

21:15 Здравствуйте, товарищи!

22:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона

00:25 Днепровский рубеж

02:40 Неподсуден

04:05 Майские звезды



В программе передач возможны изменения.