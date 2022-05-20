Программа передач канала Звезда на 20 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 20 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
20.05.2022
03:40 СОБР. 13-я и 16-я серии
06:40 Кадкина всякий знает
08:20 Было. Есть. Будет
09:00 Новости дня
09:20 Было. Есть. Будет
11:00 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
12:15 Комиссарша. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Комиссарша. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Комиссарша. 1-я - 4-я серии
16:40 Комиссарша. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Комиссарша. 5-я - 8-я серии
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
00:25 Днепровский рубеж
02:40 Неподсуден
04:05 Майские звезды
В программе передач возможны изменения.