Программа передач Золотая коллекция на 20 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 20 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



20.05.2022



03:45 Тайны следствия-10. «Кровь за кровь», 1-я и 2-я серии

05:10 Хозяин тайги

06:30 Позови меня в даль светлую

08:10 Волга-Волга

10:05 Хорошо сидим!

11:25 Зимний вечер в Гаграх

13:00 Американская дочь

14:45 Плюмбум, или Опасная игра

16:30 Интердевочка

19:10 Здравствуйте, я ваша тетя!

21:00 Москва слезам не верит

23:45 Трактир на Пятницкой

01:15 Калина красная

03:00 Алмазы для Марии

04:10 Жена керосинщика



В телепрограмме передач возможны изменения.