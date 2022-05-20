Программа передач Золотая коллекция на 20 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 20 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
20.05.2022
03:45 Тайны следствия-10. «Кровь за кровь», 1-я и 2-я серии
05:10 Хозяин тайги
06:30 Позови меня в даль светлую
08:10 Волга-Волга
10:05 Хорошо сидим!
11:25 Зимний вечер в Гаграх
13:00 Американская дочь
14:45 Плюмбум, или Опасная игра
16:30 Интердевочка
19:10 Здравствуйте, я ваша тетя!
21:00 Москва слезам не верит
23:45 Трактир на Пятницкой
01:15 Калина красная
03:00 Алмазы для Марии
04:10 Жена керосинщика
В телепрограмме передач возможны изменения.