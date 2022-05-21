Программа передач Первого канала на 21 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 21 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



21.05.2022



01:15 Информационный канал

05:05 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Любовь Полищук. Последнее танго

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:45 Дорогой мой человек

15:00 Новости

15:15 Дорогой мой человек

15:55 Елизавета Федоровна. Осталась лишь одна молитва

18:00 Вечерние новости

18:20 Пусть говорят

19:55 На самом деле

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:15 «Мадам Парфюмер»

01:10 Наедине со всеми

03:25 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.