Программа передач Первого канала на 21 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 21 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
21.05.2022
01:15 Информационный канал
05:05 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Любовь Полищук. Последнее танго
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:45 Дорогой мой человек
15:00 Новости
15:15 Дорогой мой человек
15:55 Елизавета Федоровна. Осталась лишь одна молитва
18:00 Вечерние новости
18:20 Пусть говорят
19:55 На самом деле
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 «Мадам Парфюмер»
01:10 Наедине со всеми
03:25 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.