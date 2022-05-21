Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Россия 1 на 21 мая 2022 года


Телепрограмма Россия 1 на 21 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.

21.05.2022

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Воронежская область. Халва
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:15 Доктор Мясников
13:20 Только о любви
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Народные песни для души
20:00 Вести
21:00 Тот мужчина, та женщина
00:40 Маруся
04:00 Там, где есть счастье для меня

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Первого канала на 21 мая 2022 года
  • Программа передач Россия 1 на 20 мая 2022 года
  • Программа передач Россия 1 на 19 мая 2022 года
  • Программа передач Россия 1 на 18 мая 2022 года
  • Программа передач Россия 1 на 17 мая 2022 года
    •




    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Расписание трансляций чемпионата мира по хоккею 2022 на каналах ТВ

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли на 20 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    «Айнтрахт» - победитель Лиги Европы по футболу 2021/2022

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимали участие 24 команды.

    Формула-1. Календарь этапов гран-при в сезоне 2022. Гран-при Испании

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









    Какой сегодня церковный праздник - 21 мая 2022 года
    Какой сегодня праздник - 21 мая 2022 года
    Самые смешные анекдоты дня - 20 мая 2022 года
    Погода в Москве на 21 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 21 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Где находится Курск на карте России, карта Курской области, Дроновка, Алексеевка
    Какой сегодня церковный праздник - 20 мая 2022 года
    Какой сегодня праздник - 20 мая 2022 года
    20 мая 2022 - какой знак зодиака
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 20 мая 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru