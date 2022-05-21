Программа передач Россия 1 на 21 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 21 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



21.05.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Воронежская область. Халва

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:15 Доктор Мясников

13:20 Только о любви

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Народные песни для души

20:00 Вести

21:00 Тот мужчина, та женщина

00:40 Маруся

04:00 Там, где есть счастье для меня



В программе передач возможны изменения.