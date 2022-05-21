Программа передач Россия 1 на 21 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 21 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
21.05.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Воронежская область. Халва
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:15 Доктор Мясников
13:20 Только о любви
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Народные песни для души
20:00 Вести
21:00 Тот мужчина, та женщина
00:40 Маруся
04:00 Там, где есть счастье для меня
В программе передач возможны изменения.