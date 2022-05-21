Программа передач ТВЦ на 21 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 21 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
21.05.2022
04:20 Объявлен мёртвым. 4-я серия
05:10 10 самых... Бриллиантовые королевы
05:45 Овраг. 1-я серия
06:30 Овраг. 2-я серия
07:20 Православная энциклопедия. Православие и межнациональные отношения. Путешествие в Клыково. История заблуждений: ересь пресвитера Ария
07:45 Фактор жизни. Тренер, наставник, чемпион
08:10 В последний раз прощаюсь. 1-я серия
09:05 В последний раз прощаюсь. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Дачное меню
10:35 «Женская логика. Нарочно не придумаешь». Юмористический концерт
11:30 События
11:45 Петровка, 38
11:55 Возвращение «Святого Луки«
13:40 Домохозяин. 1-я серия
14:30 События
14:45 Домохозяин. 2-я - 4-я серии
17:30 Загадка Фибоначчи. 1-я серия
18:15 Загадка Фибоначчи. 2-я серия
19:15 Загадка Эйнштейна. 1-я серия
20:05 Загадка Эйнштейна. 2-я серия
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым»
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 90-е. Губернатор на верблюде
00:05 Приговор. Чудовища в юбках
00:45 Специальный репортаж. Жажда реванша
01:15 Хватит слухов! 47-й выпуск
01:40 Валентина Легкоступова. На чужом несчастье
02:20 Александр Кайдановский. Жажда крови
03:00 Юрий Богатырёв. Чужой среди своих
03:40 Нина Дорошина. Любить предателя
04:20 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана
В программе передач возможны изменения.