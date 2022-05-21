Программа передач ТВЦ на 21 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 21 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



21.05.2022



04:20 Объявлен мёртвым. 4-я серия

05:10 10 самых... Бриллиантовые королевы

05:45 Овраг. 1-я серия

06:30 Овраг. 2-я серия

07:20 Православная энциклопедия. Православие и межнациональные отношения. Путешествие в Клыково. История заблуждений: ересь пресвитера Ария

07:45 Фактор жизни. Тренер, наставник, чемпион

08:10 В последний раз прощаюсь. 1-я серия

09:05 В последний раз прощаюсь. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Дачное меню

10:35 «Женская логика. Нарочно не придумаешь». Юмористический концерт

11:30 События

11:45 Петровка, 38

11:55 Возвращение «Святого Луки«

13:40 Домохозяин. 1-я серия

14:30 События

14:45 Домохозяин. 2-я - 4-я серии

17:30 Загадка Фибоначчи. 1-я серия

18:15 Загадка Фибоначчи. 2-я серия

19:15 Загадка Эйнштейна. 1-я серия

20:05 Загадка Эйнштейна. 2-я серия

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым»

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 90-е. Губернатор на верблюде

00:05 Приговор. Чудовища в юбках

00:45 Специальный репортаж. Жажда реванша

01:15 Хватит слухов! 47-й выпуск

01:40 Валентина Легкоступова. На чужом несчастье

02:20 Александр Кайдановский. Жажда крови

03:00 Юрий Богатырёв. Чужой среди своих

03:40 Нина Дорошина. Любить предателя

04:20 Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана



В программе передач возможны изменения.