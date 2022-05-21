Программа передач НТВ на 21 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 21 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



21.05.2022



05:00 Хорошо там, где мы есть!

05:25 ЧП. Расследование

05:55 Кровные братья

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 «Тайные рецепты неофициальной медицины». Научное расследование Сергея Малозёмова

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Ты не поверишь!

21:00 Секрет на миллион. Ольга Шукшина

23:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

23:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Концерт к 55-летию Гоши Куценко

01:05 Дикари

02:40 Дачный ответ

03:35 Шаман. «Черный Феникс», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.