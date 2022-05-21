Программа передач НТВ на 21 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 21 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
21.05.2022
05:00 Хорошо там, где мы есть!
05:25 ЧП. Расследование
05:55 Кровные братья
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 «Тайные рецепты неофициальной медицины». Научное расследование Сергея Малозёмова
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:10 Ты не поверишь!
21:00 Секрет на миллион. Ольга Шукшина
23:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
23:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Концерт к 55-летию Гоши Куценко
01:05 Дикари
02:40 Дачный ответ
03:35 Шаман. «Черный Феникс», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.