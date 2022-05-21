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Программа передач Пятого канала на 21 мая 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 21 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

21.05.2022

05:00 Такая работа. Небо в алмазах
05:40 Такая работа. Химия с летальным исходом
06:20 Такая работа. Детская площадка
06:55 Такая работа. Сила правосудия
07:35 Такая работа. Курьер
08:15 Такая работа. Медицинское вмешательство
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье
10:50 Ссора в Лукашах
12:30 Первое свидание
14:20 След. Игра в жмурики
15:05 След. Последний звонок
15:45 След. Змеиный след
16:30 След. Код Пи
17:20 След. Собачий вальс
18:05 След. Вор у вора
18:55 След. Бальзамировщик
19:35 След. Пропащая
20:20 След. Олеандр
21:05 След. День рождения папы
21:40 След. Плоть от плоти
22:25 След. Выигрыш
23:15 След. Все должны умереть
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Полная безопасность
01:45 Прокурорская проверка. Волосы
02:35 Прокурорская проверка. Химическая зачистка
03:20 Прокурорская проверка. Косметологи
04:10 Прокурорская проверка. Кукла смерти

В программе передач возможны изменения.









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