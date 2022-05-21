Программа передач Пятого канала на 21 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 21 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



21.05.2022



05:00 Такая работа. Небо в алмазах

05:40 Такая работа. Химия с летальным исходом

06:20 Такая работа. Детская площадка

06:55 Такая работа. Сила правосудия

07:35 Такая работа. Курьер

08:15 Такая работа. Медицинское вмешательство

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Алексей Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье

10:50 Ссора в Лукашах

12:30 Первое свидание

14:20 След. Игра в жмурики

15:05 След. Последний звонок

15:45 След. Змеиный след

16:30 След. Код Пи

17:20 След. Собачий вальс

18:05 След. Вор у вора

18:55 След. Бальзамировщик

19:35 След. Пропащая

20:20 След. Олеандр

21:05 След. День рождения папы

21:40 След. Плоть от плоти

22:25 След. Выигрыш

23:15 След. Все должны умереть

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Полная безопасность

01:45 Прокурорская проверка. Волосы

02:35 Прокурорская проверка. Химическая зачистка

03:20 Прокурорская проверка. Косметологи

04:10 Прокурорская проверка. Кукла смерти



В программе передач возможны изменения.