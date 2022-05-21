Программа передач ТНТ на 21 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 21 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
21.05.2022
05:00 Открытый микрофон. 14-я серия
05:45 Открытый микрофон. 15-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я - 68-я серии
09:00 Битва пикников. 5-я серия
09:30 Маруся фореva!
11:10 Семейный бюджет
13:10 СашаТаня. Сезон 6. 238-я - 244-я серии
16:40 Эпидемия. 1-я - 4-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 2-я серия
23:00 Холостяк. Сезон 9. 11-я серия
00:25 Матрица
02:40 Импровизация. Сезон 3. 47-я серия
03:30 Comedy Баттл. Суперсезон. 29-я серия
04:15 Открытый микрофон. 16-я серия
В программе передач возможны изменения.