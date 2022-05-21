Программа передач СТС на 21 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 21 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



21.05.2022



04:45 Воронины. Сезон 16. 7-я серия

05:10 Воронины. Сезон 16. 8-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 25-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 8. 29-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 118-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики. Шариковая ручка

06:25 Глаша и Кикимора

06:35 Мультфильмы

06:45 Три кота

06:50 Три кота. За чайником

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Кот без забот

07:10 Три кота. Проснуться вовремя

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Камень, ножницы, бумага

07:25 Три кота. Таинственный тортоежка

07:30 Том и Джерри

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пропавший талант

08:25 Уральские пельмени. #прямкакдети

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 15-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 211-я серия

10:00 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис», 3-я часть

11:25 Люди в чёрном

13:15 Люди в черном-2

14:55 Люди в черном-3

16:55 Люди в чёрном: Интернэшнл

19:00 Ральф против интернета

21:00 Первый мститель. Другая война

23:35 Робин Гуд

02:00 Двойной просчет

03:35 Воронины. Сезон 16. 9-я - 12-я серии



В программе передач возможны изменения.