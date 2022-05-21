Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач СТС на 21 мая 2022 года


Телепрограмма СТС на 21 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

21.05.2022

04:45 Воронины. Сезон 16. 7-я серия
05:10 Воронины. Сезон 16. 8-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 25-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 8. 29-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 118-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики. Шариковая ручка
06:25 Глаша и Кикимора
06:35 Мультфильмы
06:45 Три кота
06:50 Три кота. За чайником
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Кот без забот
07:10 Три кота. Проснуться вовремя
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Камень, ножницы, бумага
07:25 Три кота. Таинственный тортоежка
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пропавший талант
08:25 Уральские пельмени. #прямкакдети
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 15-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 211-я серия
10:00 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис», 3-я часть
11:25 Люди в чёрном
13:15 Люди в черном-2
14:55 Люди в черном-3
16:55 Люди в чёрном: Интернэшнл
19:00 Ральф против интернета
21:00 Первый мститель. Другая война
23:35 Робин Гуд
02:00 Двойной просчет
03:35 Воронины. Сезон 16. 9-я - 12-я серии

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач ТНТ на 21 мая 2022 года
  • Программа передач СТС на 20 мая 2022 года
  • Программа передач СТС на 19 мая 2022 года
  • Программа передач СТС на 18 мая 2022 года
  • Программа передач СТС на 17 мая 2022 года
    •




    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Расписание трансляций чемпионата мира по хоккею 2022 на каналах ТВ

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли на 20 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    «Айнтрахт» - победитель Лиги Европы по футболу 2021/2022

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимали участие 24 команды.

    Формула-1. Календарь этапов гран-при в сезоне 2022. Гран-при Испании

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









    Какой сегодня церковный праздник - 21 мая 2022 года
    Какой сегодня праздник - 21 мая 2022 года
    Самые смешные анекдоты дня - 20 мая 2022 года
    Погода в Москве на 21 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 21 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Где находится Курск на карте России, карта Курской области, Дроновка, Алексеевка
    Какой сегодня церковный праздник - 20 мая 2022 года
    Какой сегодня праздник - 20 мая 2022 года
    20 мая 2022 - какой знак зодиака
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 20 мая 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru