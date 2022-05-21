Программа передач Матч ТВ на 21 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 21 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



21.05.2022



04:40 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа«

05:30 РецепТура

06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Н. Убаали - Н. Донэйр

06:35 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA и IBF. Н. Иноуэ - М. Дасмаринас

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Спорт Тоша

09:05 Стремянка и Макаронина

09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Словакия

11:30 Все на Матч!

12:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Швеция. Прямой эфир

14:40 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее

15:45 Новости

15:50 Все на футбол!

16:55 Футбол. Российская Премьер-лига. On-line. Прямой эфир

19:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

20:50 Новости

20:55 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Фрайбург» - «Лейпциг». Прямой эфир

23:00 Смешанные единоборства. АСА. Э. Вартанян - А. Илунги. Прямой эфир из Москвы

23:55 Все на Матч!

00:55 Лев Яшин - номер один

01:55 Новости

02:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Холм - К. Виера. Прямой эфир из США



В программе передач возможны изменения.