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Программа передач Матч ТВ на 21 мая 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 21 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

21.05.2022

04:40 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа«
05:30 РецепТура
06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Н. Убаали - Н. Донэйр
06:35 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA и IBF. Н. Иноуэ - М. Дасмаринас
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Спорт Тоша
09:05 Стремянка и Макаронина
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Словакия
11:30 Все на Матч!
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Швеция. Прямой эфир
14:40 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее
15:45 Новости
15:50 Все на футбол!
16:55 Футбол. Российская Премьер-лига. On-line. Прямой эфир
19:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
20:50 Новости
20:55 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Фрайбург» - «Лейпциг». Прямой эфир
23:00 Смешанные единоборства. АСА. Э. Вартанян - А. Илунги. Прямой эфир из Москвы
23:55 Все на Матч!
00:55 Лев Яшин - номер один
01:55 Новости
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Холм - К. Виера. Прямой эфир из США

В программе передач возможны изменения.









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