Программа передач РЕН ТВ на 21 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 21 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
21.05.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Тайное оружие России
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Неонаци: 6 особо опасных
18:00 Дэдпул
19:30 Новости
20:00 Дэдпул
20:25 Дэдпул 2
22:35 Чужой: Завет
23:00 Новости
23:25 Чужой: Завет
01:15 Знаки
02:50 Смертельная гонка
04:25 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.