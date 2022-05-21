Программа передач РЕН ТВ на 21 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 21 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



21.05.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Тайное оружие России

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Неонаци: 6 особо опасных

18:00 Дэдпул

19:30 Новости

20:00 Дэдпул

20:25 Дэдпул 2

22:35 Чужой: Завет

23:00 Новости

23:25 Чужой: Завет

01:15 Знаки

02:50 Смертельная гонка

04:25 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.