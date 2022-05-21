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Программа передач канала Звезда на 21 мая 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 21 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

21.05.2022

04:05 Майские звезды
05:35 Москва - фронту
06:00 Огонь, вода и... медные трубы
07:20 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!
08:00 Новости дня
08:15 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!
09:00 21 мая - День Тихоокеанского флота
09:40 Легенды телевидения. Арина Шарапова
10:25 Главный день. Спутник V и Александр Гинцбург
11:05 Война миров. Битва за гиперзвук
11:50 Не факт!
12:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки
13:40 Круиз-контроль. Челябинск
14:10 Морской бой
15:15 Сделано в СССР
15:30 Девять героев
16:55 Легенды кино. Леонид Броневой
17:40 Покровские ворота
18:00 Новости дня
18:30 Покровские ворота
20:55 Калачи
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур
23:50 Десять фотографий. Сергей Липовой
00:30 И снова Анискин. 1-я - 3-я серии
03:50 Палата №6

В программе передач возможны изменения.









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