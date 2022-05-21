Программа передач канала Звезда на 21 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 21 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



21.05.2022



04:05 Майские звезды

05:35 Москва - фронту

06:00 Огонь, вода и... медные трубы

07:20 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!

08:00 Новости дня

08:15 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!

09:00 21 мая - День Тихоокеанского флота

09:40 Легенды телевидения. Арина Шарапова

10:25 Главный день. Спутник V и Александр Гинцбург

11:05 Война миров. Битва за гиперзвук

11:50 Не факт!

12:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки

13:40 Круиз-контроль. Челябинск

14:10 Морской бой

15:15 Сделано в СССР

15:30 Девять героев

16:55 Легенды кино. Леонид Броневой

17:40 Покровские ворота

18:00 Новости дня

18:30 Покровские ворота

20:55 Калачи

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур

23:50 Десять фотографий. Сергей Липовой

00:30 И снова Анискин. 1-я - 3-я серии

03:50 Палата №6



В программе передач возможны изменения.