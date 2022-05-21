Программа передач Золотая коллекция на 21 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 21 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



21.05.2022



04:10 Жена керосинщика

05:45 Самогонщики

06:05 Сердца четырех

07:40 Верные друзья

09:30 Отставной козы барабанщик

10:50 Инкогнито из Петербурга

12:25 Небесные ласточки

14:50 О бедном гусаре замолвите слово

17:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

19:35 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

21:00 Экипаж

23:35 Дон Сезар де Базан

01:55 Свой среди чужих, чужой среди своих

03:30 Агония



В телепрограмме передач возможны изменения.