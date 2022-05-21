Программа передач Золотая коллекция на 21 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 21 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
21.05.2022
04:10 Жена керосинщика
05:45 Самогонщики
06:05 Сердца четырех
07:40 Верные друзья
09:30 Отставной козы барабанщик
10:50 Инкогнито из Петербурга
12:25 Небесные ласточки
14:50 О бедном гусаре замолвите слово
17:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
19:35 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
21:00 Экипаж
23:35 Дон Сезар де Базан
01:55 Свой среди чужих, чужой среди своих
03:30 Агония
В телепрограмме передач возможны изменения.