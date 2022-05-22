Программа передач Первого канала на 22 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 22 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
22.05.2022
03:25 Россия от края до края
05:50 Тот, кто читает мысли. 1-я и 2-я серии
06:00 Новости
06:10 Тот, кто читает мысли. 1-я и 2-я серии
07:45 Играй, гармонь любимая!
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 «Ванга. Пророчества»
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:10 Рихард Зорге. Подвиг разведчика
15:00 Новости
15:15 Зорге. 1-я - 6-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Зорге. 1-я - 6-я серии
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23:45 Харджиев. Последний русский футурист
01:20 Наедине со всеми
03:35 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.