Программа передач Россия 1 на 22 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 22 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
22.05.2022
04:00 Там, где есть счастье для меня
05:35 Девушка в приличную семью
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:15 Доктор Мясников
13:20 Только о любви
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Тихий омут
03:10 Девушка в приличную семью
В программе передач возможны изменения.