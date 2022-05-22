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Программа передач Россия 1 на 22 мая 2022 года


Телепрограмма Россия 1 на 22 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.

22.05.2022

04:00 Там, где есть счастье для меня
05:35 Девушка в приличную семью
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:15 Доктор Мясников
13:20 Только о любви
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Тихий омут
03:10 Девушка в приличную семью

В программе передач возможны изменения.









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