Программа передач ТВЦ на 22 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 22 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
22.05.2022
05:00 Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив
05:40 Закон и порядок
06:10 Петровка, 38
06:25 Игрушка. 1-я серия
07:10 Игрушка. 2-я серия
08:00 Забудь меня, мама!
09:40 Здоровый смысл
10:10 Знак качества. Кофе
10:55 Страна чудес. Адыгея
11:30 События
11:45 Черный принц
13:35 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешнее некуда». Юмористический концерт
16:45 Шрам. 1-я - 4-я серии
20:15 Ловушка времени. 1-я - 4-я серии
23:55 События
00:10 Загадка Фибоначчи. 1-я серия
00:55 Загадка Фибоначчи. 2-я серия
01:40 Загадка Эйнштейна. 1-я серия
02:25 Загадка Эйнштейна. 2-я серия
03:10 В последний раз прощаюсь. 1-я серия
03:55 В последний раз прощаюсь. 2-я серия
04:50 Актёрские судьбы. Великие скандалисты
В программе передач возможны изменения.