Программа передач ТВЦ на 22 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 22 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



22.05.2022



05:00 Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив

05:40 Закон и порядок

06:10 Петровка, 38

06:25 Игрушка. 1-я серия

07:10 Игрушка. 2-я серия

08:00 Забудь меня, мама!

09:40 Здоровый смысл

10:10 Знак качества. Кофе

10:55 Страна чудес. Адыгея

11:30 События

11:45 Черный принц

13:35 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешнее некуда». Юмористический концерт

16:45 Шрам. 1-я - 4-я серии

20:15 Ловушка времени. 1-я - 4-я серии

23:55 События

00:10 Загадка Фибоначчи. 1-я серия

00:55 Загадка Фибоначчи. 2-я серия

01:40 Загадка Эйнштейна. 1-я серия

02:25 Загадка Эйнштейна. 2-я серия

03:10 В последний раз прощаюсь. 1-я серия

03:55 В последний раз прощаюсь. 2-я серия

04:50 Актёрские судьбы. Великие скандалисты



В программе передач возможны изменения.