Программа передач НТВ на 22 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 22 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



22.05.2022



03:35 Шаман. «Черный Феникс», 1-я и 2-я серии

05:10 Аферистка

06:45 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:15 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:30 «Ты супер! 60+». Новый сезон

23:00 Звезды сошлись

00:20 Основано на реальных событиях

02:55 Их нравы

03:20 Шаман. «Самоубийца», 1-я и 2-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Протекция». «Цена жизни»



В программе передач возможны изменения.