Программа передач Пятого канала на 22 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 22 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
22.05.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей-2. Шла Саша по шоссе
05:45 Улицы разбитых фонарей-2. Дело чести
06:35 Улицы разбитых фонарей-2. Любовный напиток
07:20 Улицы разбитых фонарей-2. Сердечная недостаточность
08:05 Условный мент-3. Тайные агенты
09:00 Условный мент-3. Опасные связи
09:50 Условный мент-3. Колдовская любовь
10:40 Условный мент-3. Бабуля
11:35 Условный мент-3. Два ствола
12:25 Условный мент-3. Переходный возраст
13:15 Все сначала. 1-я - 4-я серии
17:10 Убить дважды. 1-я - 4-я серии
20:50 Кома. 1-я - 4-я серии
00:25 Шугалей
02:10 Шугалей-2
04:05 Улицы разбитых фонарей-2. Шла Саша по шоссе
В программе передач возможны изменения.