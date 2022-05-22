Программа передач Пятого канала на 22 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 22 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



22.05.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-2. Шла Саша по шоссе

05:45 Улицы разбитых фонарей-2. Дело чести

06:35 Улицы разбитых фонарей-2. Любовный напиток

07:20 Улицы разбитых фонарей-2. Сердечная недостаточность

08:05 Условный мент-3. Тайные агенты

09:00 Условный мент-3. Опасные связи

09:50 Условный мент-3. Колдовская любовь

10:40 Условный мент-3. Бабуля

11:35 Условный мент-3. Два ствола

12:25 Условный мент-3. Переходный возраст

13:15 Все сначала. 1-я - 4-я серии

17:10 Убить дважды. 1-я - 4-я серии

20:50 Кома. 1-я - 4-я серии

00:25 Шугалей

02:10 Шугалей-2

04:05 Улицы разбитых фонарей-2. Шла Саша по шоссе



В программе передач возможны изменения.