Программа передач Домашний на 22 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 22 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



22.05.2022



04:50 Чудотворица. «Царский крест». «Секрет счастья»

06:25 6 кадров

06:30 6 кадров

06:45 Солёная карамель. 1-я - 4-я серии

10:25 Всё равно тебя дождусь. 1-я - 4-я серии

14:45 Алмазная корона. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов. 80-я серия

19:00 Великолепный век. 79-я и 80-я серии

22:40 Пробуждение любви. 1-я - 4-я серии

02:00 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии

04:30 Чудотворица. 4-я серия - «Предел времён», 5-я серия - «Народ под гипнозом», 6-я серия - «Сила молитвы»



В телепрограмме возможны изменения.