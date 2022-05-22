Программа передач ТНТ на 22 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 22 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



22.05.2022



05:00 Открытый микрофон. 17-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я - 73-я серии

08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 21-я серия

09:00 Перезагрузка. 505-я серия

09:30 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я - 80-я серии

16:00 Жара

17:50 Бабки

19:00 Звезды в Африке. 28-я серия

20:30 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия

21:25 Однажды в России. Сезон 8. 196-я серия

22:25 Однажды в России. Сезон 8. 197-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 41-я серия

00:00 Музыкальная интуиция. 2-я серия

01:50 Импровизация. Сезон 3. 48-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 3. 49-я серия

03:25 Comedy Баттл. Суперсезон. 30-я серия

04:10 Открытый микрофон. 18-я серия



В программе передач возможны изменения.