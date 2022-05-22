Программа передач ТНТ на 22 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 22 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
22.05.2022
05:00 Открытый микрофон. 17-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я - 73-я серии
08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 21-я серия
09:00 Перезагрузка. 505-я серия
09:30 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я - 80-я серии
16:00 Жара
17:50 Бабки
19:00 Звезды в Африке. 28-я серия
20:30 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия
21:25 Однажды в России. Сезон 8. 196-я серия
22:25 Однажды в России. Сезон 8. 197-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 41-я серия
00:00 Музыкальная интуиция. 2-я серия
01:50 Импровизация. Сезон 3. 48-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 3. 49-я серия
03:25 Comedy Баттл. Суперсезон. 30-я серия
04:10 Открытый микрофон. 18-я серия
В программе передач возможны изменения.