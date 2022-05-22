Программа передач СТС на 22 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 22 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



22.05.2022



04:55 Воронины. Сезон 16. 15-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 8. 26-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 8. 21-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 4-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:35 Петушок-Золотой гребешок

06:45 Три кота

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Принцесса Карамелька

07:00 Три кота

07:10 Три кота. Потерянный динозавр

07:15 Три кота. Арбузный день

07:20 Три кота

07:25 Три кота. В подсолнухах

07:30 Царевны. Лесная прогулка

07:35 Царевны. Большое приключение

07:40 Царевны. Добрые дела

07:50 Царевны. Урок волшебной ботаники

08:00 Джуниор

10:00 Детсадовский полицейский

12:10 Пиксели

14:05 Ральф против интернета

16:05 Первый мститель

18:25 Первый мститель. Другая война

21:00 Первый мститель: Противостояние

23:50 Без компромиссов

01:30 Двойной просчет

03:05 Воронины. Сезон 16. 15-я - 19-я серии



В программе передач возможны изменения.