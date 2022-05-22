Программа передач СТС на 22 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 22 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
22.05.2022
04:55 Воронины. Сезон 16. 15-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 8. 26-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 8. 21-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 4-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:35 Петушок-Золотой гребешок
06:45 Три кота
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Принцесса Карамелька
07:00 Три кота
07:10 Три кота. Потерянный динозавр
07:15 Три кота. Арбузный день
07:20 Три кота
07:25 Три кота. В подсолнухах
07:30 Царевны. Лесная прогулка
07:35 Царевны. Большое приключение
07:40 Царевны. Добрые дела
07:50 Царевны. Урок волшебной ботаники
08:00 Джуниор
10:00 Детсадовский полицейский
12:10 Пиксели
14:05 Ральф против интернета
16:05 Первый мститель
18:25 Первый мститель. Другая война
21:00 Первый мститель: Противостояние
23:50 Без компромиссов
01:30 Двойной просчет
03:05 Воронины. Сезон 16. 15-я - 19-я серии
В программе передач возможны изменения.