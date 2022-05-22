Программа передач Матч ТВ на 22 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 22 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



22.05.2022



05:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Дж. Тейлор - Х.К. Рамирес

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

07:55 Новости

08:00 Лёгкая атлетика. «Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ». Прямой эфир

11:30 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор

12:30 Новости

12:35 Все на Матч!

13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямой эфир

15:55 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Германия. Прямой эфир

18:40 Смешанные единоборства. UFC. Х. Холм - К. Виера

19:25 Все на Матч!

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Норвегия. Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - Латвия

01:30 Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица

02:25 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор

03:10 Новости

03:15 Баскетбол. АСБ-2022. Суперфинал



В программе передач возможны изменения.