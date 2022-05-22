Программа передач Матч ТВ на 22 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 22 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
22.05.2022
05:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
06:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Дж. Тейлор - Х.К. Рамирес
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
07:55 Новости
08:00 Лёгкая атлетика. «Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ». Прямой эфир
11:30 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
12:30 Новости
12:35 Все на Матч!
13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямой эфир
15:55 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Германия. Прямой эфир
18:40 Смешанные единоборства. UFC. Х. Холм - К. Виера
19:25 Все на Матч!
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Норвегия. Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - Латвия
01:30 Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица
02:25 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
03:10 Новости
03:15 Баскетбол. АСБ-2022. Суперфинал
В программе передач возможны изменения.