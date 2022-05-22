Программа передач канала Звезда на 22 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 22 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



22.05.2022



03:50 Палата №6

05:15 Из всех орудий

06:00 Сделано в СССР

06:10 Дожить до рассвета

07:30 Калачи

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

10:30 Военная приемка

11:15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №101

12:00 Код доступа. «Черная дыра» «зеленой» энергетики»

12:50 Секретные материалы. Сидор Ковпак: тайный рейд на Западную Украину

13:30 Легенды армии с Александром Маршалом. Жан-Луи Тюлян

14:15 Специальный репортаж

14:50 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Сошедшие с небес

01:05 Кадкина всякий знает

02:25 Дожить до рассвета

03:40 Сделано в СССР

03:55 Не забывай. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.