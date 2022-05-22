Программа передач канала Звезда на 22 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 22 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
22.05.2022
03:50 Палата №6
05:15 Из всех орудий
06:00 Сделано в СССР
06:10 Дожить до рассвета
07:30 Калачи
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
10:30 Военная приемка
11:15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №101
12:00 Код доступа. «Черная дыра» «зеленой» энергетики»
12:50 Секретные материалы. Сидор Ковпак: тайный рейд на Западную Украину
13:30 Легенды армии с Александром Маршалом. Жан-Луи Тюлян
14:15 Специальный репортаж
14:50 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Сошедшие с небес
01:05 Кадкина всякий знает
02:25 Дожить до рассвета
03:40 Сделано в СССР
03:55 Не забывай. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.