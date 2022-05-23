Программа передач Россия 1 на 23 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 23 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



23.05.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

22:45 Бесогон ТВ

23:40 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:55 Екатерина. Взлет. 9-я серия

01:45 Земский доктор. Возвращение. 17-я серия

01:50 Земский доктор. Возвращение. 18-я серия

03:20 Версия. 21-я серия - «Месть»

03:30 Версия. 22-я серия - «Панацея»



В программе передач возможны изменения.