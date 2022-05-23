Программа передач ТВЦ на 23 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 23 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



23.05.2022



04:50 Актёрские судьбы. Великие скандалисты

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Семён Фарада. Непутёвый кумир

09:00 Погоня за тремя зайцами. 1-я серия

09:59 Погоня за тремя зайцами. 2-я серия

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Академия. 9-я серия

12:48 Академия. 10-я серия

13:40 Мой герой. Людмила Максакова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Московские тайны. Гостья из прошлого. 1-я серия

16:01 Московские тайны. Гостья из прошлого. 2-я серия

16:55 Прощание. Роман Виктюк

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:35 Синичка. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Сам себе бизнесмен

23:05 Знак качества. Рецепты для несварения

23:50 События. 25-й час

00:20 Петровка, 38

00:40 Удар властью. Михаил Евдокимов

01:20 Охотницы на миллионеров

02:00 Распутин. Григорий Бедоносец

02:55 Московские тайны. Гостья из прошлого. 1-я серия

03:42 Московские тайны. Гостья из прошлого. 2-я серия

04:30 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.