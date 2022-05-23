Программа передач ТВЦ на 23 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 23 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
23.05.2022
04:50 Актёрские судьбы. Великие скандалисты
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Семён Фарада. Непутёвый кумир
09:00 Погоня за тремя зайцами. 1-я серия
09:59 Погоня за тремя зайцами. 2-я серия
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Академия. 9-я серия
12:48 Академия. 10-я серия
13:40 Мой герой. Людмила Максакова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Московские тайны. Гостья из прошлого. 1-я серия
16:01 Московские тайны. Гостья из прошлого. 2-я серия
16:55 Прощание. Роман Виктюк
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:35 Синичка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Сам себе бизнесмен
23:05 Знак качества. Рецепты для несварения
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:40 Удар властью. Михаил Евдокимов
01:20 Охотницы на миллионеров
02:00 Распутин. Григорий Бедоносец
02:55 Московские тайны. Гостья из прошлого. 1-я серия
03:42 Московские тайны. Гостья из прошлого. 2-я серия
04:30 Москва резиновая
В программе передач возможны изменения.