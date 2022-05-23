Программа передач НТВ на 23 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 23 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
23.05.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Протекция«. «Цена жизни«
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Подстава», 1-я и 2-я серии. «Шаг в сторону», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Подстава», 1-я и 2-я серии. «Шаг в сторону», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Северная звезда. 1-я и 2-я серии
22:00 Вспышка. «Ночной вор». «Убойный откос». «Заместитель»
23:00 Сегодня в Москве
23:30 Вспышка. «Ночной вор». «Убойный откос». «Заместитель»
01:10 Пёс. «Черная метка». «Фальшивомонетчики»
02:50 Их нравы
03:10 Шаман. «Реванш», 1-я и 2-я серии
04:45 Улицы разбитых фонарей-7. «Женщина моей мечты». «Убийство, которого не было»
В программе передач возможны изменения.