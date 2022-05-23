Программа передач НТВ на 23 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 23 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



23.05.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Протекция«. «Цена жизни«

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Подстава», 1-я и 2-я серии. «Шаг в сторону», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Подстава», 1-я и 2-я серии. «Шаг в сторону», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Северная звезда. 1-я и 2-я серии

22:00 Вспышка. «Ночной вор». «Убойный откос». «Заместитель»

23:00 Сегодня в Москве

23:30 Вспышка. «Ночной вор». «Убойный откос». «Заместитель»

01:10 Пёс. «Черная метка». «Фальшивомонетчики»

02:50 Их нравы

03:10 Шаман. «Реванш», 1-я и 2-я серии

04:45 Улицы разбитых фонарей-7. «Женщина моей мечты». «Убийство, которого не было»



В программе передач возможны изменения.