Программа передач Пятого канала на 23 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 23 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



23.05.2022



05:00 Известия

05:25 Все сначала. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Убить дважды. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Убить дважды. 4-я серия

13:50 Кома. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Тайные агенты

18:50 Условный мент-3. Опасные связи

19:40 След. Победителя не судят

20:20 След. Вечная молодость

21:00 След. Венера атакует

21:40 След. Наживка для хищника

22:25 След. Игры разума

23:10 Свои-4. Первая любовь

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Пустота

01:15 След. Капкан

01:50 След. Хранитель тела

02:30 След. Отчаянно ищу Свету

03:05 Детективы. Обманутая любовь

03:30 Детективы. Месть старой актрисы

04:05 Детективы. Овощ

04:35 Детективы. По горячим следам



В программе передач возможны изменения.