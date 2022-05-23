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Программа передач Пятого канала на 23 мая 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 23 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

23.05.2022

05:00 Известия
05:25 Все сначала. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Убить дважды. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Убить дважды. 4-я серия
13:50 Кома. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Тайные агенты
18:50 Условный мент-3. Опасные связи
19:40 След. Победителя не судят
20:20 След. Вечная молодость
21:00 След. Венера атакует
21:40 След. Наживка для хищника
22:25 След. Игры разума
23:10 Свои-4. Первая любовь
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Пустота
01:15 След. Капкан
01:50 След. Хранитель тела
02:30 След. Отчаянно ищу Свету
03:05 Детективы. Обманутая любовь
03:30 Детективы. Месть старой актрисы
04:05 Детективы. Овощ
04:35 Детективы. По горячим следам

В программе передач возможны изменения.









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