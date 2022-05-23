Программа передач Домашний на 23 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 23 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



23.05.2022



04:30 Чудотворица. 4-я серия - «Предел времён», 5-я серия - «Народ под гипнозом», 6-я серия - «Сила молитвы»

06:30 Чудотворица. Сила молитвы

07:10 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»

13:35 Порча. О чем молчит немой

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Птичка в клетке

15:15 Возвращение к себе. 1-я - 4-я серии

19:00 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии

22:45 Женский доктор-3. 31-я и 32-я серии

00:30 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»

01:20 Порча. О чем молчит немой

01:45 Знахарка

02:10 Верну любимого. Птичка в клетке

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.