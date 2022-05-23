Программа передач Домашний на 23 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 23 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
23.05.2022
04:30 Чудотворица. 4-я серия - «Предел времён», 5-я серия - «Народ под гипнозом», 6-я серия - «Сила молитвы»
06:30 Чудотворица. Сила молитвы
07:10 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»
13:35 Порча. О чем молчит немой
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Птичка в клетке
15:15 Возвращение к себе. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии
22:45 Женский доктор-3. 31-я и 32-я серии
00:30 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»
01:20 Порча. О чем молчит немой
01:45 Знахарка
02:10 Верну любимого. Птичка в клетке
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.