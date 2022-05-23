Программа передач ТНТ на 23 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 23 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



23.05.2022



05:00 Открытый микрофон. 19-я серия - «Финал«

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия

09:00 Звезды в Африке. 28-я серия

10:30 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия

11:30 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия

12:00 Универ. Новая общага. 71-я - 76-я серии

15:00 СашаТаня. 65-я - 74-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 245-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 246-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 13-я серия

22:00 Эпидемия. 5-я серия

23:00 Самый лучший день

01:05 Такое кино! 420-я серия

01:40 Импровизация. 50-я серия

02:30 Импровизация. 51-я серия

03:15 Золото Геленджика. 11-я серия

04:00 Золото Геленджика. 12-я серия

04:50 Comedy Баттл. Суперсезон. 31-я серия



В программе передач возможны изменения.