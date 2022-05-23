Программа передач ТНТ на 23 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 23 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
23.05.2022
05:00 Открытый микрофон. 19-я серия - «Финал«
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия
09:00 Звезды в Африке. 28-я серия
10:30 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия
11:30 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия
12:00 Универ. Новая общага. 71-я - 76-я серии
15:00 СашаТаня. 65-я - 74-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 245-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 246-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 13-я серия
22:00 Эпидемия. 5-я серия
23:00 Самый лучший день
01:05 Такое кино! 420-я серия
01:40 Импровизация. 50-я серия
02:30 Импровизация. 51-я серия
03:15 Золото Геленджика. 11-я серия
04:00 Золото Геленджика. 12-я серия
04:50 Comedy Баттл. Суперсезон. 31-я серия
В программе передач возможны изменения.