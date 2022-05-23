Программа передач СТС на 23 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 23 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



23.05.2022



04:40 Воронины. Сезон 16. 19-я серия

05:05 Воронины. Сезон 16. 20-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 27-я серия

05:50 6 кадров. Сезон 8. 19-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 183-я серия

06:05 Три кота. Робот поневоле

06:10 Три кота. Не просто яблоки

06:15 Три кота. Музыкальная вечеринка

06:20 Забавные истории

07:00 Том и Джерри

08:40 Уральские пельмени. Смехbook

10:00 Смурфики: Затерянная деревня

11:45 Притворись моей женой

14:05 Пиксели

16:10 Первый мститель: Противостояние

19:05 Каратэ-пацан

22:00 Трудные подростки. Сезон 1. 8-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 2. 1-я серия

23:05 Другой мир: Восстание ликанов

00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 19-я серия

01:50 Притворись моей женой

03:35 Воронины. Сезон 16. 18-я - 20-я серии

04:50 Воронины. Сезон 17. 5-я серия



В программе передач возможны изменения.