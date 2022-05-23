Программа передач СТС на 23 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 23 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
23.05.2022
04:40 Воронины. Сезон 16. 19-я серия
05:05 Воронины. Сезон 16. 20-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 27-я серия
05:50 6 кадров. Сезон 8. 19-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 183-я серия
06:05 Три кота. Робот поневоле
06:10 Три кота. Не просто яблоки
06:15 Три кота. Музыкальная вечеринка
06:20 Забавные истории
07:00 Том и Джерри
08:40 Уральские пельмени. Смехbook
10:00 Смурфики: Затерянная деревня
11:45 Притворись моей женой
14:05 Пиксели
16:10 Первый мститель: Противостояние
19:05 Каратэ-пацан
22:00 Трудные подростки. Сезон 1. 8-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 2. 1-я серия
23:05 Другой мир: Восстание ликанов
00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 19-я серия
01:50 Притворись моей женой
03:35 Воронины. Сезон 16. 18-я - 20-я серии
04:50 Воронины. Сезон 17. 5-я серия
В программе передач возможны изменения.