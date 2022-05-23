Программа передач Матч ТВ на 23 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 23 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
23.05.2022
03:15 Баскетбол. АСБ-2022. Суперфинал
05:35 Всё о главном
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Норвегия
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Франция
15:05 Новости
15:10 Громко
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Чехия. Прямой эфир
18:40 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига«. Женщины. Финал. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА. Прямой
эфир
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания. Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:25 Тотальный футбол
23:55 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Италия
02:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал
02:55 Новости
03:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал
03:55 Танцевальный спорт. Латиноамериканские танцы. Кубок Кремля «Гордость России!»
В программе передач возможны изменения.