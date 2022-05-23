Программа передач Матч ТВ на 23 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 23 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



23.05.2022



03:15 Баскетбол. АСБ-2022. Суперфинал

05:35 Всё о главном

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Норвегия

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Франция

15:05 Новости

15:10 Громко

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Чехия. Прямой эфир

18:40 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига«. Женщины. Финал. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА. Прямой

эфир

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания. Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:25 Тотальный футбол

23:55 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Италия

02:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал

02:55 Новости

03:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал

03:55 Танцевальный спорт. Латиноамериканские танцы. Кубок Кремля «Гордость России!»



В программе передач возможны изменения.