Программа передач РЕН ТВ на 23 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 23 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
23.05.2022
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»
06:10 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Пуленепробиваемый монах
21:55 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Неизвестная история
00:30 Полет Феникса
02:25 Между мирами
03:45 Тайны Чапман
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»
В программе передач возможны изменения.