Программа передач канала Звезда на 23 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 23 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



23.05.2022



03:55 Не забывай. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:30 Специальный репортаж

09:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 1-я серия - «Двадцатый век начинается»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

13:50 Легенды госбезопасности. Самый главный бой

14:00 Военные новости

14:05 Легенды госбезопасности. Самый главный бой

14:40 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Загадки века с Сергеем Медведевым. Денацификация Германии

23:15 Было. Есть. Будет

01:20 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии

03:35 Калашников

04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.