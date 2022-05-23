Программа передач канала Звезда на 23 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 23 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
23.05.2022
03:55 Не забывай. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:30 Специальный репортаж
09:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 1-я серия - «Двадцатый век начинается»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
13:50 Легенды госбезопасности. Самый главный бой
14:00 Военные новости
14:05 Легенды госбезопасности. Самый главный бой
14:40 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Загадки века с Сергеем Медведевым. Денацификация Германии
23:15 Было. Есть. Будет
01:20 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии
03:35 Калашников
04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.