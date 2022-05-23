Программа передач Золотая коллекция на 23 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 23 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



23.05.2022



04:20 Жизнь по лимиту

05:30 Стряпуха

07:05 Палата №6

08:35 Кубанские казаки

10:35 Мой ласковый и нежный зверь

12:35 Забытая мелодия для флейты

14:55 Единственная

16:40 Зверь

18:15 Тайны следствия-10. «Подозреваемый джип», 1-я и 2-я серии

19:55 Формула любви

21:30 Любовь и голуби

23:25 Осенний марафон

01:05 Вечерний лабиринт

02:15 Из жизни отдыхающих

03:35 Тайны следствия-10. «Подозреваемый джип», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.