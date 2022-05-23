Программа передач Золотая коллекция на 23 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 23 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
23.05.2022
04:20 Жизнь по лимиту
05:30 Стряпуха
07:05 Палата №6
08:35 Кубанские казаки
10:35 Мой ласковый и нежный зверь
12:35 Забытая мелодия для флейты
14:55 Единственная
16:40 Зверь
18:15 Тайны следствия-10. «Подозреваемый джип», 1-я и 2-я серии
19:55 Формула любви
21:30 Любовь и голуби
23:25 Осенний марафон
01:05 Вечерний лабиринт
02:15 Из жизни отдыхающих
03:35 Тайны следствия-10. «Подозреваемый джип», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.