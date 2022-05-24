Программа передач ТВЦ на 24 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 24 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



24.05.2022



04:30 Москва резиновая

05:20 Мой герой. Людмила Максакова

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... ЭКО

08:50 Погоня за тремя зайцами. 3-я серия

09:46 Погоня за тремя зайцами. 4-я серия

10:40 Олег Табаков. У меня всё получилось...

11:30 События

11:50 Академия. 11-я серия

12:45 Академия. 12-я серия

13:40 Мой герой. Константин Ивлев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Московские тайны. Семь сестер. 1-я серия

16:02 Московские тайны. Семь сестер. 2-я серия

16:55 Прощание. Георгий Данелия

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 Синичка-2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Игорь Старыгин. Ледяное сердце

23:50 События. 25-й час

00:20 Петровка, 38

00:40 Удар властью. Герои дефолта

01:20 Прощание. Александр Градский

02:00 Адмирал Колчак и Соединенные Штаты

02:55 Московские тайны. Семь сестер. 1-я серия

03:39 Московские тайны. Семь сестер. 2-я серия

04:20 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.