Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач ТВЦ на 24 мая 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 24 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

24.05.2022

04:30 Москва резиновая
05:20 Мой герой. Людмила Максакова
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... ЭКО
08:50 Погоня за тремя зайцами. 3-я серия
09:46 Погоня за тремя зайцами. 4-я серия
10:40 Олег Табаков. У меня всё получилось...
11:30 События
11:50 Академия. 11-я серия
12:45 Академия. 12-я серия
13:40 Мой герой. Константин Ивлев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Московские тайны. Семь сестер. 1-я серия
16:02 Московские тайны. Семь сестер. 2-я серия
16:55 Прощание. Георгий Данелия
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Синичка-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Игорь Старыгин. Ледяное сердце
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:40 Удар властью. Герои дефолта
01:20 Прощание. Александр Градский
02:00 Адмирал Колчак и Соединенные Штаты
02:55 Московские тайны. Семь сестер. 1-я серия
03:39 Московские тайны. Семь сестер. 2-я серия
04:20 Москва резиновая

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач ТНТ на 23 мая 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 23 мая 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 22 мая 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 21 мая 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 20 мая 2022 года
    •




    Расписание трансляций чемпионата мира по хоккею 2022 на каналах ТВ 23 мая

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли на 23 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 23 мая 2022. Ковид статистика на сегодня
    Самые смешные анекдоты дня - 23 мая 2022 года
    Погода в Москве на 24 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 24 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 24 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    23 мая - какой знак зодиака
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 23 мая 2022 года
    Курс евро ЦБ РФ на 23 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 23 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Самые смешные анекдоты дня - 22 мая 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru