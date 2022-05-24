Программа передач ТВЦ на 24 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 24 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
24.05.2022
04:30 Москва резиновая
05:20 Мой герой. Людмила Максакова
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... ЭКО
08:50 Погоня за тремя зайцами. 3-я серия
09:46 Погоня за тремя зайцами. 4-я серия
10:40 Олег Табаков. У меня всё получилось...
11:30 События
11:50 Академия. 11-я серия
12:45 Академия. 12-я серия
13:40 Мой герой. Константин Ивлев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Московские тайны. Семь сестер. 1-я серия
16:02 Московские тайны. Семь сестер. 2-я серия
16:55 Прощание. Георгий Данелия
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Синичка-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Игорь Старыгин. Ледяное сердце
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:40 Удар властью. Герои дефолта
01:20 Прощание. Александр Градский
02:00 Адмирал Колчак и Соединенные Штаты
02:55 Московские тайны. Семь сестер. 1-я серия
03:39 Московские тайны. Семь сестер. 2-я серия
04:20 Москва резиновая
В программе передач возможны изменения.