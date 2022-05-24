Программа передач НТВ на 24 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 24 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
24.05.2022
04:45 Улицы разбитых фонарей-7. «Женщина моей мечты». «Убийство, которого не было»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Коллеги», 1-я и 2-я серии. «Мечта детства», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Коллеги», 1-я и 2-я серии. «Мечта детства», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Дочь от соседа?
19:00 Сегодня
20:00 Северная звезда. 3-я и 4-я серии
22:00 Вспышка. «Страшная сила». «Чужие грехи». «Любовь и пицца»
23:00 Сегодня в Москве
23:30 Вспышка. «Страшная сила». «Чужие грехим. «Любовь и пицца»
01:10 Пёс-2. «Месть», 1-я и 2-я серии
02:50 Агентство скрытых камер. Племянница
03:20 Шаман-2. «Кровные узы», 1-я и 2-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Большой приз». «Инстинкт Леопольда»
В программе передач возможны изменения.