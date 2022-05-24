Программа передач НТВ на 24 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 24 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



24.05.2022



04:45 Улицы разбитых фонарей-7. «Женщина моей мечты». «Убийство, которого не было»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Коллеги», 1-я и 2-я серии. «Мечта детства», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Коллеги», 1-я и 2-я серии. «Мечта детства», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Дочь от соседа?

19:00 Сегодня

20:00 Северная звезда. 3-я и 4-я серии

22:00 Вспышка. «Страшная сила». «Чужие грехи». «Любовь и пицца»

23:00 Сегодня в Москве

23:30 Вспышка. «Страшная сила». «Чужие грехим. «Любовь и пицца»

01:10 Пёс-2. «Месть», 1-я и 2-я серии

02:50 Агентство скрытых камер. Племянница

03:20 Шаман-2. «Кровные узы», 1-я и 2-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Большой приз». «Инстинкт Леопольда»



В программе передач возможны изменения.