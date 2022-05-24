Программа передач Пятого канала на 24 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 24 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



24.05.2022



05:00 Известия

05:25 Шугалей-3

06:55 Консультант. 1-я - 3-я серии

09:00 Известия

09:30 Консультант. 3-я - 6-я серии

13:00 Известия

13:30 Консультант. 6-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Колдовская любовь

18:50 Условный мент-3. Бабуля

19:40 След. Элитные люди

20:20 След. Все или ничего

21:00 След. Прах к праху

21:45 След. Парашютисты

22:25 След. Школа жизни

23:10 Свои-4. Бусы короля Мгваны

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Подмосковный потрошитель

01:15 След. Адский шум

01:50 След. Труба

02:30 След. Мертвый чатланин

03:05 Детективы. Окно смерти

03:40 Детективы. Всё просто

04:10 Детективы. Похищенная Вера

04:35 Детективы. Веер мести



В программе передач возможны изменения.