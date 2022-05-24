Программа передач Пятого канала на 24 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 24 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
24.05.2022
05:00 Известия
05:25 Шугалей-3
06:55 Консультант. 1-я - 3-я серии
09:00 Известия
09:30 Консультант. 3-я - 6-я серии
13:00 Известия
13:30 Консультант. 6-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Колдовская любовь
18:50 Условный мент-3. Бабуля
19:40 След. Элитные люди
20:20 След. Все или ничего
21:00 След. Прах к праху
21:45 След. Парашютисты
22:25 След. Школа жизни
23:10 Свои-4. Бусы короля Мгваны
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Подмосковный потрошитель
01:15 След. Адский шум
01:50 След. Труба
02:30 След. Мертвый чатланин
03:05 Детективы. Окно смерти
03:40 Детективы. Всё просто
04:10 Детективы. Похищенная Вера
04:35 Детективы. Веер мести
В программе передач возможны изменения.